Зеленский отказывается произносить слово «Россия»

Президент Украины Владимир Зеленский избегает называть Россию «Россией» и подобрал для неё своё собственное наименование.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередной выпад в сторону восточного соседа Зеленский сделал во время выступления на IForum, где рассматривались вопросы о развитии электронного правительства.

«Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», – заявил шоумен.

Кроме того, на вопрос журналиста о том, собирается ли он вести переговоры с Россией, Зеленский ответил – «нет».

Как сообщал «Новый День», Владимир Зеленский недавно потребовал от Европы обеспечить полную загрузку украинской ГТС российским транзитным газом, немедленно остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести против Москвы санкции, намного жёстче прежних.

Кроме того, сразу после инаугурации президент Украины обратился с той же просьбой к американской делегации.

Ранее Кремль осадил Зеленского за антикрымские демарши и не поздравил его с инаугурацией, а председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин увидел только одно объяснение регулярным антироссийским заявлениям Зеленского – начинающуюся деменцию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.05.19

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