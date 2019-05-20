Больше хитрый, чем тупой: украинская правозащитница опровергла слова Володина о Зеленском

Регулярные высказывания украинского президента Владимира Зеленского об «обязательном возвращении Крыма» являются, скорее, не проявлением деменции, а желанием подыгрывать украинскому электорату, проживающему на западе «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём видеоблоге заявила украинская правозащтница и юрист Татьяна Монтян.

По словам Монтян, Зеленский «не настолько туп», чтобы не понимать невозможность возвращения Крыма.

Вместе с тем, адвокат надеется, что избирателям Юго-Востока Украины тоже перепадут какие-нибудь «поблажки» со стороны нового президента – в частности, изменения в недавно подписанный Петром Порошенко дискриминационный закон «о языке».

«Все эти байки про то, что мы вернем Крым – это, конечно, удар мячиком в сторону наших поцреотов. Я думаю, что Зеленский не настолько туп, чтобы понимать, что никакого Крыма он, естественно, вернуть в обозримом будущем не сможет. А уж в течение пяти лет – так стопудово.

Что касается всего остального в его речи – это, конечно, было прочувствованно и все это поняли так, что скорее всего, с языковым законом он будет что-то делать. Что именно, мы пока не знаем. Поживем – увидим», – приводит слова Монтян «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обнаружил у Зеленского распад психических функций.

Об этом, по словам главы российского парламента, свидетельствуют все последние антироссийские заявления Зеленского по Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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