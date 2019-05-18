Председатель Госдумы обнаружил у Зеленского распад психических функций

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин видит только одно объяснение последним антироссийским заявлениям Зеленского – это начинающаяся деменция.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление главы российского парламента размещено на официальной странице Госдумы в Фейсбуке.

Напомним, в годовщину депортации крымских татар избранный президент Украины заявил, что «Незалежная» обязательно «вернёт Крым, оккупированный Россией», даже если «путь будет долгим».

«Могу объяснить заявление Зеленского тем, что возможно оно связано с начинающимся заболеванием деменцией. Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо», – отметил Володин.

Кроме того, глава российского парламента подчеркнул, что Крым, на самом деле, был оккупирован Украиной до 2014 года.

«В 2014 году многонациональный народ Крыма путем прямого волеизъявления принял решение и освободился от оккупантов и воссоединился с Россией, в составе которой находился на протяжении нескольких веков. Президент Украины должен знать хорошо историю и события, которые происходили на Украине пять лет назад, без этого невозможно развитие отношений, основанных на дружбе и доверительном сотрудничестве.

Также надо знать географию: у Украины самая протяженная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ. У нас есть общая история, культура и как бы кому не хотелось – язык, на котором хотят говорить большинство жителей Украины. Это все необходимо учитывать президенту Украины», – объяснил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что говорить о «притеснениях крымских татар Москвой» может только человек, который решил продолжить провальную политику Порошенко.

«Кстати, только после вхождения в состав Российской Федерации решением Президента РФ в Крыму провозглашены три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. Этого права жители были лишены, когда неправомерным партийным решением Крым был передан Украине.

И если говорить о национальном составе Крыма, то он многонационален, здесь проживают русские, украинцы, крымские татары, белорусы, поляки, немцы, болгары, греки.

А Владимир Зеленский должен понимать, что если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление также бесславно, как и Порошенко.

По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш Президент Владимир Путин не скажешь – «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», – резюмировал Вячеслав Володин.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что избранный президент Владимир Зеленский склонен лишь к пустой демагогии и не способен к конкретным конструктивным шагам на украино-российском направлении.

Симферополь, Иван Капустин

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