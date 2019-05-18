В Москве подозревают, что шоумен Зеленский безнадёжен

Избранный президент Владимир Зеленский склонен лишь к пустой демагогии и не способен к конкретным конструктивным шагам на украино-российском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришёл член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Пушков отреагировал на очередной антироссийский выпад Зеленского в соцсетях по поводу принадлежности Крыма.

Напомним, в годовщину депортации крымских татар избранный президент Украины заявил, что «Незалежная» обязательно «вернёт Крым, оккупированный Россией».

«Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдёт в демагогию – в пустые разговоры о «достоинстве и чести», «освобождении родины крымских татар» от некой оккупации и прочую риторическую белиберду. Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский», – написал в Twitter Алексей Пушков.

Как сообщал «Новый День», Зеленский не в первый раз делает провокационные антикрымские заявления.

Ранее он настаивал на том, что Крым якобы всегда был в составе Украины, и отказался признавать очевидные итоги народного референдума 2014 года, согласно которым полуостров вошёл в состав России.

Позже в штабе Владимира Зеленского заявили, что не собираются обменивать Крым на Донбасс и продолжат политику изоляции полуострова и народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.05.19

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