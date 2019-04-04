Зеленский не смог правильно ответить на вопрос «чей Крым?»

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский настаивает на том, что Крым якобы всегда был в составе Украины, и отказывается признавать очевидные итоги народного референдума 2014 года, согласно которым полуостров вошёл в состав России.

Мало того, шоумен безосновательно утверждает, что Крым «будет» украинским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом кандидат заявил в интервью украинскому филиалу американской «Радио Свобода» в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.

«Крым – это Украина. Был, есть и будет», – безапелляционно отрезал Зеленский.

Напомним, недавно в Кремле, в ответ на легковесный комментарий Владимира Зеленского относительно российского полуострова, украинского комика и шоумена уже предупредили, что Крым не тема для дурачества.

«Что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению – это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы – ни де-факто, ни де-юре – к Крыму. Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.04.19

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