Евромайдан не решил задач реформирования старых государственных институтов и не избавил Украину от прежней коррумпированной властной верхушки.

Пять лет после «революции гидности» прошли даром, поэтому полностью разложившиеся госструктуры необходимо расформировать вместе с работающими там людьми старой формации и создать всё заново.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в Киеве член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Прокуратура – провал, суды – провал, СБУ – провал, ГФС (Государственная фискальная служба) – полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять – это старый подход революции: до основания и затем», – заявил Александр Данилюк, подчеркнув, что иные методы уже не работают.

«Поэтому наш подход к реформированию и Генеральной прокуратуры, и всех органов, которые я перечислил (и других) – искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново», – объявил соратник Зеленского.

По мнению Данилюка, Генеральную прокуратуру в её нынешнем виде следует ликвидировать в принципе и добавил, что уже определён механизм её «запуска заново».

Кроме того, определена новая модель для СБУ, которая будет также ликвидирована. «Это должна быть контрразведка», – считает Данилюк.

По его словам, старых кадров не останется нигде – на их место придут люди «не из системы», такие, как Владимир Зеленский.

Среди других радикальных методов, провозглашённых штабом Зеленского, изменение закона о госслужбе таким образом, чтобы она была организована как руководство частными корпорациями.

Комментируя выступление Данилюка, эксперты подчёркивают, что все его заявления – чистейшей воды популизм и голая, абсолютно ничем не подкреплённая, предвыборная риторика.

«Создаётся впечатление, что вся эта творческая шайка Зеленского никак не может остановиться и продолжает снимать своё водевильное кино о чудо-президенте, экспромтом выдумывая эффектные сценарные ходы», – заявил российский политолог Павел Никаноров в беседе с корреспондентом «Нового Дня».

«Понятно, что никаким президентом Зеленский становиться не собирается и просто доигрывает свою хорошо оплаченную роль до конца выборов, победителем которых американским посольством уже утверждён Порошенко», – резюмировал Никаноров.

Как сообщал «Новый День», в Германии потребовали от лидера украинской президентской гонки объяснений в связи с абсолютной несерьёзностью его кампании и отсутствием у него вменяемой команды профессионалов.

Замглавы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоганн Вадефул заявил, что следует заставить Владимира Зеленского подробно объяснить своё видение ряда ключевых аспектов внутренней и внешней политики Украины.

Представитель самой влиятельной партии в Германии дал понять, что до решающего дня голосования 21 апреля Зеленскому предстоит «ещё много работы», чтобы убедить Европу в том, что он не является марионеткой олигархов.

«Украина не может позволить себе положиться на руководство без опыта в такой ситуации. Есть проблемы в социально-экономической сфере. И все это может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации», – заявил Вадефул.

Напомним, накануне российские политологи оценили шансы актера-комика стать президентом Украины.

Ранее в Кремле предупредили Зеленского, что Крым не тема для дурачества.

Симферополь, Валентин Карамазов

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