Есть удобный для всех сценарий: итоги выборов президента Украины определят кулуарно

В ближайшие две недели на Украине будут проходить «торги» между нынешним президентом страны Петром Порошенко и миллиардером Игорем Коломойским, которые и определят итоги второго тура выборов главы государства. Как считает известный российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, кардинально происходящее не повлияет на обстановку в стране в лучшую сторону – для этого надо полностью разрушить государство в нынешней форме. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

Мартынов отметил, что выход Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во второй тур президентских выборов не стал сюрпризом. «Итоги первого тура были прогнозируемы, ничего удивительного не произошло. Дальше начинается широкая «расторговка» всех со всеми. Я имею в виду тех 5 человек, которые показали более-менее весомые результаты. Будет происходить координация, формирование коалиций», – сказал он.

По оценке эксперта, главными интересантами происходящего являются два человека, «которые оспаривают пост главного олигарха страны». «Это Порошенко, который пытается сохранить свое место, понимая, что в случае проигрыша его просто разорвут, и Коломойский. Они будут договариваться – напрямую или через посредников. Ближайшие две недели этому и будут посвящены», – считает Мартынов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая занимает третье место в первом туре, также будет «торговаться», но не факт, что ей это удастся, отметил эксперт. По его мнению, ее будущее на политической арене под большим вопросом. «Для нее проблематично будет пройти барьер на парламентских выборах осенью. Для таких людей самое страшное – забвение, безразличие. Я думаю, кто бы ни победил в президентских выборах, у него хватит ума не сажать ее снова в тюрьму, чтобы не продлевать ее политическую жизнь», – сказал он.

Как считает Мартынов, наиболее вероятно, что во втором туре все-таки победит Порошенко, так как это выгодно для всех заинтересованных участников политического процесса на Украине. «Вариантов дальнейшего развития событий может быть масса. Тем более, что, если случатся договоренности, не факт, что они будут выполнены – там все кидают всех с большим удовольствием. Но это один из вариантов развития событий, который идеально всем подходит – и Порошенко, и Коломойскому», – полагает политолог.

Мартынов пояснил, что Коломойский в таком случае получит свои дивиденды, но «ему не нужно будет нести ответственность за тот ужас, который происходит в стране». «Порошенко не разорвут на части, Коломойский через Зеленского осенью получит свои 30-40% в Раде и сможет ее контролировать, а на Украине многие вопросы решаются в Раде. И американцы будут довольны, что сохраняют все – всем все нравится. Это один из оптимальных вариантов, но опять же, это не значит, что так будет, это – Украина. Украинская политика и логика не совместимые понятия», – подчеркнул он.

Политолог также обратил внимание, что единственной стороной, которую будет не устраивать происходящее, окажется народ Украины, но подчеркнул, что изменить ситуацию и статус-кво удастся, лишь разрушив государство.

«Измениться что-то может, только когда сегодняшнее украинское государство в той форме, в которой оно есть, наконец перестанет существовать, исчезнет. Возможно, на его месте украинское общество найдет в себе силы учредить новое государство. А если не найдет в себе таких сил, то эту территорию просто разделят», – считает Мартынов.

Он пояснил, что Украина уже перешла все «красные линии» и эволюционный путь развития для нее уже закрыт. «Я не сторонник «разрушения до основания». Но современное украинское государство перешло все возможные красные линии, перед которыми еще можно было что-то изменить в существующей системе – это факт. Соответственно, нужно либо новое государство на этом месте учреждать, либо делить на запчасти», – подчеркнул политолог.

В этой связи эксперт напомнил опыт Франции. «Франция же имеет в себе силы, заканчивая Пятую республику, подходить к учреждению Шестой. Почему Украина не может? Хотя они ни разу этого не делали, им все время все доставалось по наследству», – сказал он.

Напомним, в минувшее воскресенье на Украине прошли выборы президента. Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 60% протоколов официально заявила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей, поэтому в стране пройдет второй тур выборов президента. В настоящий момент подсчитано уже 81,9% бюллетеней. Зеленский остается на первом месте с результатом в 30,4% голосов. Порошенко набирает почти в два раза меньше – 16,01%. За Тимошенко проголосовали 13,26% избирателей.

Москва, Мария Вяткина

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