Теперь этот шут – наш: посольство США отобрало Зеленского у Коломойского

Скандальный олигарх Игорь Коломойский зря надеется поправить свои дела на Украине через личную марионетку Владимира Зеленского, который имеет шансы стать президентом «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение в своём официальном телеграм-канале высказал бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский.

По словам Ходаковского, американцы, допуская победу Зеленского, уже ограничили доступ к телу шоумена всем крупным и одиозным фигурам украинской политики и бизнеса.

«Если Зеленский победит – Коломойского удалят от тела. Уже сегодня американцы взяли Зеленского под плотный контроль и ограничили доступ к его персоне. Зеленский будет не просто партнером, а шутом у ног американского посла», – написал Ходаковский.

Напомним, мнения экспертов о победителе во втором туре голосования разделились. Одни не сомневаются в победе Зеленского, другие не допускают подобного исхода ни при каких условиях и уверенно заявляют, что Пётр Порошенко останется на второй президентский срок.

Между тем, если США готовы «сотрудничать» с любым из победителей предстоящего второго тура выборов, то в Германии выражают опасения на счёт опыта и компетентности Владимира Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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