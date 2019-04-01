Порошенко не даст Кремлю подружиться с русофобом Зеленским

Для президента Украины Петра Порошенко второй тур выборов сложится даже легче, чем первый, потому что главным его соперником будет уже не закалённая в предвыборных баталиях, обладающая большим финансовым и организационным ресурсом Юлия Тимошенко, а совсем неопытный, хоть и относительно популярный, Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал в своем блоге известный киевский ветеран ополчения Донбасса, участник обороны Славянска Игорь Друзь.

Друзь не только уверен в победе Порошенко во втором туре, но, кроме того, считает, что такой исход выборов более предпочтителен для донецкого сопротивления киевскому режиму.

По мнению ополченца, в этом случае Москва будет вынуждена жёстко обращаться с «майданной Украиной», а не пытаться искать компромиссы с «мягкими русофобами» вроде Зеленского, который по сути является таким же националистом, как Порошенко или Тимошенко.

«Как я и предсказывал, дело идет к тому, что во второй тур пройдет Порошенко и Зеленский. План политтехнологов Вальцмана сработал, Тимошенко они вышибли с помощью фальсификаций и пропагандистских манипуляций.

Во втором туре ему намного проще победить Зеленского, у которого нет своей партийной машины и вообще механизма контроля за выборным процессом, а есть только рейтинг и нестабильный молодежно-протестный электорат», – приводит слова ополченца «Политнавигатор».

«Фарс, как следовало ожидать. Будь я в Киеве, не стал бы участвовать в нем. Дело идет к второму сроку мерзавца и преступника Порошенко, но русским патриотам не стоит особо расстраиваться – его соперники такие же мерзавцы и русофобы, если даже, паче чаяния, победил бы Зеленский, то это ничего бы реально не поменяло.

Солидарен с мнением о том, что, возможно, переизбрание Порошенко даже лучше: может быть, Кремль начнет что-то решать с майданным режимом, возглавляемым таким открытым врагом.

При любом другом кандидате Москва стала бы «хитропланить» и договариваться, а при Порошенко есть хоть некоторые шансы, что этого не будет», – заключил ветеран донецкого ополчения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.19

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