Даём три недели: Германия потребовала от Зеленского объяснить, кто он такой

Замглавы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоганн Вадефул потребовал от победившего в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского подробно объяснить своё видение ряда ключевых аспектов внутренней и внешней политики Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представитель самой влиятельной партии в Германии дал понять, что до решающего дня голосования 21 апреля Зеленскому предстоит «ещё много работы», чтобы убедить Европу в том, что он не является марионеткой олигархов.

По словам политика, в Берлине ждут от лидера украинской предвыборной гонки чёткого ответа, как он собирается бороться с погрязшим в коррупции украинским олигархатом, с учётом того, что самого Зеленского подозревают в тесных связях с одиозным бизнесменом Коломойским.

Кроме того, Владимир Зеленский, как официальный кандидат, обязан раскрыть главные пункты своей политической и экономической программы и представить на обозрение Западу членов команды, с подробным описанием их функций.

«Украина не может позволить себе положиться на руководство без опыта в такой ситуации. Есть проблемы в социально-экономической сфере. И все это может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации», – цитируют Вадефула «Факты».

Напомним, накануне российские политологи оценили шансы актера-комика стать президентом Украины.

Ранее в Кремле предупредили Зеленского, что Крым не тема для дурачества.

Симферополь, Валентин Карамазов

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