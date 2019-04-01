Политологи оценили шансы актера-комика стать президентом Украины

На Украине официально объявлен второй тур президентских выборов с участием актера Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. 21 апреля украинцы повторно придут на избирательные участки. РИА «Новый День» попросил политологов оценить шансы двух участников гонки, а также возможные последствия победы одного из них для России.

Как сообщает сайт ЦИК Украины, по итогам обработки 77,95% протоколов Владимир Зеленский набирает 30,4% голосов, Петр Порошенко – 16,08%. Экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко остается на третьем месте с результатом 13,24%. Представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертую строчку – 11,53%.

Лидерство комика и шоумена Владимира Зеленского в первом туре президентской кампании ни для кого не стало сюрпризом, отмечают все опрошенные «Новым Днем» политологи. У актера изначально были неплохие стартовые позиции, и его отрыв от Порошенко предсказывали предвыборные социологические исследования.

«Для меня результаты Зеленского были очевидны. Кампания не была содержательной, и фактически выглядела следующим образом: старый популист против нового популиста. У населения был эмоциональный выбор, и, конечно, в этом выборе у Порошенко шансов было гораздо меньше.

На мой взгляд, ситуация во втором туре не поменяется. Оба кандидата не обсуждают ключевые вопросы и программы. Предполагаю, что там снова будут взаимные обвинения. Что первый чья-то марионетка, а второго попытаются снова делать смешным – Зеленский сделал это в первом туре прекрасно. Есть еще один момент, работающий против Порошенко. В первом туре многие боялись, что он наберет много голосов, и соответственно с этим действовали главы администраций, члены УИК, да и обычные люди побаивались голосовать за других кандидатов. Теперь барьер страха снят, так как Порошенко набрал маленький процент», – отмечает гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов.

Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также считает, что у Владимира Зеленского больше шансов выиграть второй тур. «Во-первых, у него большой рейтинговый отрыв. Во-вторых, есть оппозиционные антиистеблишментные настроения избирателей. В-третьих, второй тур – это борьба антирейтингов, и в этом плане Зеленский находится в более выгодном положении.

Кроме того, новый президент для большинства элитных групп более комфортный, чем старый, так как есть возможность для более активной политической игры и торга. Но не стоит забывать, что Украина – парламентско-президентская республика. Если Зеленский станет президентом, ему придется существовать вместе с действующим премьер-министром Владимиром Гройсманом. Новый состав правительства будет сформирован только в конце года по итогам парламентских выборов», – отметил собеседник агентства.

При этом Зеленскому, если он станет президентом, будет трудно продвинуть своего кандидата на пост премьера, так как у Порошенко мощная фракция в Раде, подчеркнул Баширов.

Руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что во втором туре на Зеленского сделают ставки отставшие участники гонки. В частности, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

«Тимошенко сделает все, чтобы войти в альянс с Зеленским, Бойко также не упустит свой шанс поучаствовать в распределении портфеля. Думаю, что основная конкуренция развернется между ними, и Тимошенко будет бороться за пост премьер-министра. Так что, если не возникнет никаких провокаций и грубых нарушений, Зеленский станет президентом Украины», – подчеркнул эксперт.

При этом мнения, чего ожидать России от нового президента соседней страны, высказываются разные. «Любой другой украинский президент кроме Порошенко – уже лучше», – отметил Гагарин.

«Принципиальной разницы между Порошенко и Зеленским нет. По отношению к России оба кандидата занимают неистребимую позицию», – считает Минченко.

«Что может изменить президент Зеленский с точки зрения России, пока непонятно. Возможно, он даже усилит антироссийскую риторику. Мы не знаем его ответов. Сейчас он действует примерно как Беппе Грилло (итальянский комик, лидер политического движения «Пять звезд», – прим. ред.), тот тоже, по сути, не отвечал на вопросы, а только лишь высмеивал прошлую власть. Поэтому давать оценки можно только после того, как Зеленский выиграет президентские выборы. И то, будет серая властная зона: есть президент и есть Рада, которая ему не подчиняется. Так что все будут ждать, чем закончатся выборы в украинский парламент», – прокомментировал Марат Баширов.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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