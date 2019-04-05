Порошенко – лучше: Вашингтону не понравился выскочка Зеленский

Спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер бросил изображать нейтралитет в отношении кандидатов на пост президента «Незалежной» и открыто высказался против комика и шоумена Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о предпочтении Госдепом Петра Порошенко в качестве президента Украины Волкер прямо заявил в интервью Американской службе общественного вещания (PBS).

Как выяснилось, больше всего в кандидате Порошенко американскому дипломату импонирует его жёсткий антироссийский настрой.

«Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который в свою очередь говорит, что он много работал, многого добился, но еще многое предстоит сделать.

И сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор.

Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?», – обратился к украинцам представитель Госдепа.

Вместе с тем, Волкер поспешил поправиться, что восхищён якобы демократичностью и непредсказуемостью украинских выборов, однако на уточняющий вопрос, действительно ли он поддерживает кандидата Порошенко, ответил утвердительно.

Напомним, в первом туре президентских выборов Порошенко набрал 15,95% голосов, а Зеленский – 30,24%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Как сообщал «Новый День», американцы, допуская победу Зеленского, уже ограничили доступ к телу шоумена всем крупным и одиозным фигурам украинской политики и бизнеса.

Такое мнение в своём официальном телеграм-канале высказал бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский.

«Если Зеленский победит – Коломойского удалят от тела. Уже сегодня американцы взяли Зеленского под плотный контроль и ограничили доступ к его персоне. Зеленский будет не просто партнером, а шутом у ног американского посла», – написал Ходаковский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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