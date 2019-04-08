Церковь Петра Порошенко грозит огнём ада голосующим за Зеленского

Священник раскольнической ПЦУ, созданной недавно Петром Порошенко, объявил, что все, кто проголосует за кандидата в президенты, комика и шоумена Владимира Зеленского, будут гореть в аду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал в Facebook протоиерей Владимирского собора (ПЦУ) Петро Зинич, комментируя пост сотрудника прокуратуры Юрия Дорошенко.

«Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!», – написал в комментарии Зинич.

В свою очередь, сотрудник прокуратуры в своей публикации сравнил команду Зеленского с «зелёными человечками».

Как сообщал «Новый День», ранее спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер бросил изображать нейтралитет в отношении кандидатов на пост президента «Незалежной» и открыто высказался против комика и шоумена Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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