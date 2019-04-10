Скатертью дорога! Зеленского вместе с Украиной отправили в ЕС без Крыма и Донбасса

Антироссийская риторика кандидата Владимира Зеленского приведёт к тому, что его пребывание на посту президента Украины закончится так же, как бесславное правление Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение о молодом кандидате высказал российский писатель Захар Прилепин в интервью «Комсомольской правде».

«Меня волнует, насколько Зеленский заинтересован, чтобы его политическая судьба не закончилась, как у Порошенко. Зеленский должен честно сказать: «Ребята, у нас нет Крыма, нет Донбасса». Надо принять это и строить идущую в Евросоюз Украину. Но пока Зеленский сказал, что Крым – это Украина», – предупредил писатель, который не сомневается в проигрыше Петра Порошенко.

Прилепин полагает, что кандидат-комик может легко угодить в список национальных предателей, если вовремя не остановится и не прекратит делать необдуманные антироссийские заявления.

«Он сейчас заиграется, наговорит воинственной ерунды. А потом ему придется договариваться с Россией... Он не Порошенко, с которым обрублены все мосты. Лучше бы он попридержал язык – Потом все это извлекут и ему предъявят», – посоветовал писатель шоумену.

Как сообщал «Новый День», кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский настаивает на том, что Крым якобы всегда был в составе Украины, и отказывается признавать очевидные итоги народного референдума 2014 года, согласно которым полуостров вошёл в состав России.

Мало того, шоумен безосновательно утверждает, что Крым «будет» украинским.

«Крым – это Украина. Был, есть и будет», – безапелляционно отрезал Зеленский.

Накануне комик и шоумен передал привет всем карателям в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.04.19

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