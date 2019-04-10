Команада Зе: Никаких переговоров с «боевиками и террористами» ЛДНР

Штаб кандидата Владимира Зеленского усилил антироссийскую риторику накануне выборов и объявил об отказе любых переговоров в рамках минских соглашений с представителями народных республик Донбасса. При этом в «команде Зе» назвали власти ЛДНР «боевиками и террориистами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в опубликованных предвыборных тезисах, разработанных для кандидата-комика идеологом штаба Русланом Стефанчуком и экспертом команды Зеленского по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

«С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщается в тезисах для шоумена.

Напомним, сегодня российский писатель Захар Прилепин заявил, что антироссийская риторика кандидата Владимира Зеленского приведёт к тому, что его пребывание на посту президента Украины закончится так же, как бесславное правление Петра Порошенко.

Прилепин полагает, что кандидат-комик может легко угодить в список национальных предателей, если вовремя не остановится и не прекратит делать необдуманные антироссийские заявления.

«Он сейчас заиграется, наговорит воинственной ерунды. А потом ему придется договариваться с Россией... Он не Порошенко, с которым обрублены все мосты. Лучше бы он попридержал язык – Потом все это извлекут и ему предъявят», – посоветовал писатель шоумену.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.04.19

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