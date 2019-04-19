Кремль отказался от любых сделок по Донбассу с Зеленским

Москва не пойдёт ни на какие особые сделки по Донбассу с вероятным будущим президентом Владимиром Зеленским, а будет выстраивать отношения с Киевом только на основе договорённостей в рамках, предусмотренных международной дипломатической практикой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков отреагировал на публичное предложение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Владимиру Зеленскому заключить сделку с Москвой по Донбассу.

«Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и на Украине», – заявил пресс-секретарь.

«Нет никакой другой основы, кроме как минские договоренности... В данном случае необходимо выполнить определенное количество действий, которые в своде договоренностей указаны и приведены в той последовательности, в какой они приведены, и под чем стоят подписи известных глав государств», – добавил Песков.

Кроме того, он предупредил, что военное давление на Донбасс со стороны Киева ни к чему не приведёт.

«Всегда хочется надеяться на лучшее. Конечно, хочется надеяться на то, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к «партии войны», что этот человек будет полностью исключать какие-либо силовые методы урегулирования ситуации на Донбассе, и хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективы взаимоотношений России и Украины», – указал представитель президента и отметил, что пока ни от одного из кандидатов никаких позитивных сигналов не слышно.

«Справедливости ради нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений относительно перспектив минских договоренностей, относительно перспектив Донбасса, относительно перспектив провозглашенных республик, относительно перспектив отношений с Москвой – стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал. Поэтому это пока остается в такой «серой зоне» для нас, это еще предстоит понять, услышать», – отметил Песков.

Напомним, штаб кандидата Владимира Зеленского усилил антироссийскую риторику накануне выборов и объявил об отказе от любых переговоров в рамках минских соглашений с представителями народных республик Донбасса. При этом в «команде Зе» назвали власти ЛДНР «боевиками и террористами».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.19

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