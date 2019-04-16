«Пляски с бубнами»: Пушков ответил на заявление штаба Зеленского по Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму. В частности, он заявил, что для России позиция команды Зеленского не имеет абсолютно никакого значения.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что не считают референдум о воссоединении полуострова с Россией «актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей» региона, однако считают неизбежным диалог с РФ. В ответ на это Пушков написал в своем Twitter: «Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму – не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.04.19

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