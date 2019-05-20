Кремль осадил Зеленского за Крым и не поздравил его с инаугурацией

Президент РФ Владимир Путин поздравит нового украинского президента шоумена Владимира Зеленского, когда будут первые успехи в урегулировании конфликта в Донбассе и в нормализации российско-украинских отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства в с беседе с журналистами, отвечая на вопрос, поздравил ли Путин Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

При этом представитель Кремля предпочел не уточнять, какими именно должны быть эти первые успехи по двум перечисленным направлениям, но указал, что такие успехи, если они будут, «мы увидим невооруженным глазом». Песков при этом отметил, что в кремлевской повестке пока нет никаких контактов с Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал заявления Зеленского о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма «не существует и существовать не может», поскольку «это один из регионов Российской Федерации».

Что касается Донбасса, Песков в очередной раз заявил, что «это внутриукраинская проблема», которую «может и должен» решить президент Украины, основываясь на минских соглашениях.

Кроме того, представитель Кремля заявил о готовности Москвы вести переговоры об обмене пленными. Он напомнил, что данная тема активно обсуждалась в рамках контактной группы по Донбассу, и выразил надежду, что этот диалог продолжится.

Ранее Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой на президентских выборах, сославшись на преждевременность. Нужны конкретные дела, заявлял Песков.

Как сообщал «Новый День», сегодня в здании Верховной рады состоялась церемония инаугурации Зеленского на пост президента Украины. Он принес присягу на тексте библии и вступил в должность главы государства. В своей речи после инаугурации Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями и заявил, что его первоочередная задача – прекратить кровопролитие в Донбассе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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