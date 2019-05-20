Зеленский вступил в должность президента Украины

В здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Он принес присягу на тексте библии и вступил в должность главы государства.

Представители России не присутствовали на церемонии. В зале находились президенты Укрины прошлых лет – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также председатель правительства Виктор Гройсман.

Среди глав других стран присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюл, президент Латвии Даля Грибаускайте.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 20.05.19

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