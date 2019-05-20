Зеленский распустил Раду и призвал правительство уйти в отставку

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, объявил о роспуске Верховной рады и предложил правительству страны уйти в отставку. «Я распускаю Верховную Раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь. Также он попросил присутствовавших на инаугурации членов правительства написать заявления об отставке.

Новый президент Украины считает, что в кабмине должны находиться люди, которые думают о будущем Украины, а не о ближайших выборах. В своей речи после инаугурации Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями, а также заявил, что его первоочередная задача – прекратить кровопролитие на Донбассе. «Я готов терять популярность, рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – заявил Зеленский.

Он также призвал в течение двух месяцев уволить генпрокурора Юрия Луценко и главу Минобороны Степана Полторака и выступил за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Стоит отметить, что об уходе в отставку объявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», – заявил он. Рапорты об увольнении также написали все его заместители

Как писал «Новый День», сегодня, 20 мая, в здании Верховной рады состоялась церемония инаугурации Зеленского на пост президента Украины. Он принес присягу на тексте библии и вступил в должность главы государства. В зале находились президенты Укрины прошлых лет – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также председатель правительства Виктор Гройсман. Среди глав других стран присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюл, президент Латвии Даля Грибаускайте. Представители России не присутствовали на церемонии.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 20.05.19

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