Законность указа о роспуске Верховной Рады рассмотрят через неделю «устно»

Конституционный суд Украины принял решение «неотложно» и в устном режиме рассмотреть дело о роспуске Верховной Рады президентом Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальном сайте КС Украины.

«Сегодня, Большая палата Конституционного Суда Украины рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», – говорится в сообщении суда.

Коллегией судей принято постановление об устном и неотложном производстве при рассмотрении дела.

Пленарное заседание назначено на 10 часов 11 июня 2019 года.

Напомним, ранее 62 народных депутата Украины, от фракций Порошенко, Турчинова и Яценюка подали представление в Конституционный суд украины относительно соответствия основному закону указа Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

Как сообщал «Новый День», 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству страны уйти в отставку.

«Я распускаю Верховную Раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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