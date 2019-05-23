Конституционный Суд Украины рассмотрит иск об отмене роспуска Верховной Рады

Парламентская фракция «Народный фронт» подписала представление в Конституционный суд Украины с требованием рассмотреть на соответствие основному закону указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте партии, основателями которой являются Арсений Яценюк и Александр Турчинов.

«Народный фронт» призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента «О досрочном прекращении полномочий ВРУ и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года», – указано в сообщении.

Фракция призвала всех депутатов присоединиться к документу, дабы не допустить нарушения конституции президентом.

«Подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства – президентом», – призвали депутаты от партии.

По мнению экспертов, скорее всего, представление будет подписано не желающим распускаться националистическим большинством Верховной Рады.

Ранее экс-президент Пётр Порошенко обвинил избранного президента Украины в нарушении основного закона страны.

Бывший глава государства заявил, что Зеленский не имел права по конституции распускать парламент.

Напомним, 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству страны уйти в отставку.

«Я распускаю Верховную Раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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