Зеленского обвинили в нарушении конституции

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нарушении основного закона страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обвинение выдвинул не кто нибудь, а экс-президент Пётр Порошенко.

Бывший глава государства заявил, что Зеленский не имел права по конституции распускать Верховную Раду Украины.

«К сожалению, мы видим что конституция не была соблюдена», – сказал Порошенко и добавил, что это не может «не вызывать беспокойство».

По мнению экс-президента, никаких законных оснований для роспуска парламента у нового президента не было.

Напомним, против Петра Порошенко завели новые, очень серьёзные уголовные дела.

Вчера Государственное бюро расследований приняло к рассмотрению иск о госизмене и узурпации власти от бывшего замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Сегодня его обвиняют по новым преступным эпизодам.

Дело возбуждено антикоррупционной прокуратурой Украины.

В совокупности экс-президент обвиняется в госизмене, хищениях в энергетике, развязывании войны, насильственных действиях для захвата государственной власти, превышение служебных полномочий, коррупции и других злоупотреблениях.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.05.19

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