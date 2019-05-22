Германия отказалась признавать санкции США против «Северного потока – 2»

Германия не станет отказываться от газопровода «Северный поток – 2», несмотря ни на какие американские санкции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в федеральном министерстве экономики и энергетики Германии.

В министерстве подчеркнули, что вторая нитка российского экспортного газопровода – проект чисто экономический, поэтому Германия даже не станет обращать внимание на американское политическое давление.

Ранее США пригрозили санкциями европейскому и немецкому бизнесу, принимающему участие в проекте «СП-2».

«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие»,– цитирует ТАСС представительницу немецкого ведомства.

Напомним, ограничительные меры против участников строительства газопровода «Северный поток – 2» анонсировал министр энергетики США Рик Перри.

Палата представителей и Cенат США уже готовят специальный санкционный законопроект.

Согласно законопроекту, ограничительные меры коснутся лиц и компаний, которые предоставили морские суда для укладки труб, а также тех, кто страхует эти суда и оказывает финансовую и техническую поддержку. Предполагается, что физическим лицам и представителям компаний, связанных с данными судами, откажут в выдаче виз, а их собственность и активы в США будут заблокированы, следует из текста документа.

Как сообщал «Новый День», Киев требует от Европы обеспечить полную загрузку украинской ГТС российским транзитным газом, немедленно остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести против Москвы санкции, намного жёстче прежних.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.05.19

Зеленского обвинили в нарушении конституции. / Одна страшнее другой: на Порошенко посыпались новые уголовные статьи. / В Керчи пришли с обысками к начальнику отделения полиции и его заму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»