Депутат Европарламента назвал очень странным поведение Зеленского

Переговоры с Россией сейчас «вопрос номер один» для украинского руководства. Иные приоритеты, не касающиеся скорейшего возвращения пленных в Донбассе, ничего, кроме изумления, не вызывают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Европарламента от Великобритании Натан Гилл.

При этом евродепутат привёл в пример команде Зеленского дипломатическую активность на российском направлении украинского политика, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«В XXI веке в Европе мы ожидаем от политиков, что они будут разговаривать с соседями, а не решать, что это не главный вопрос. Поэтому я не согласен с месседжем, который отправили из Киева в Россию и другие страны Европы, что эта задача (возврат военнопленных) не на первом месте. Ведь на самом деле это вопрос номер один! Для меня это очень странно», – недоумевает Гилл.

Между тем, кроме Медведчука, с призывом побыстрее наладить диалог с Москвой к Владимиру Зеленскому обратился первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, позавчера глава администрации президента Украины Андрей Богдан категорично заявил, что Виктор Медведчук не будет представлять Украину на возможных мирных переговорах с Россией по Донбассу.

Богдан отметил, что никто в администрации президента даже не встречался ни разу с Медведчуком.

Глава администрации Зеленского также с иронией заявил, что если Москва настаивает на присутствии Медведчука на мирных переговорах, то может включить его в свою делегацию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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