Глава администрации Зеленского забраковал кума Путина

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» и глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не будет представлять Украину на возможных мирных переговорах с Россией по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

Богдан отметил, что никто в администрации президента даже не встречался ни разу с Медведчуком.

«Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сей день», – утверждает глава АП.

Богдан также с иронией заявил, что если Москва настаивает на присутствии Медведчука на мирных переговорах, то может включить его в свою делегацию.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор», – заявил украинский чиновник.

Напомним, в марте текущего года Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, который является главой украинского «Оппозиционного блока».

Вместе с Бойко в Москву прибыл лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

С российской стороны также принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше», – заявил тогда Медведев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.19

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