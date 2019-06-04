ЛНР: Войска Зеленского целенаправленно обстреливают жилые дома

Визит главнокомандующего Владимира Зеленского на линию фронта в станицу Счастье обернулся ростом интенсивности обстрелов территории Луганской народной республики со стороны ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы луганской армии Иван Филипоненко.

«Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе. Напротив, с его приходом к власти и сменой руководства Вооруженных сил Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения», – заявил Филипоненко и добавил, что «отмечается целенаправленное открытие огня по населенным пунктам, в результате чего страдает мирное население республики».

Кроме того, украинские военные размещают бронетехнику и миномёты во дворах жилых домов, провоцируя обстрелами луганскую армию на ответный огонь.

«В населенном пункте Александровка вблизи жилых домов зафиксировано размещение двух БМП-1 и трех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», а в населенном пункте Смоляниново два противотанковых ракетных комплекса», – добавил представитель вооружённых сил ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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