Без фейков не возвращайтесь! Зеленский отправил телевизионщиков в Донбасс

Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР. Сотрудники телеканалов со всем необходимым оборудованием уже прибыли на передовую.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Хочу отметить, что в настоящий момент в подразделениях 25-й бригады (вооружённых сил Украины) работают представители украинских СМИ: отмечены (сотрудники телеканалов) «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня», – сообщил представитель армии ЛНР.

Как сообщал «Новый День», ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался щадить школы и больницы Донбасса.

Вооружённые силы Украины так и не получили приказ после инициативы представителя украинского президента на минских переговорах Леонида Кучмы не открывать «ответный огонь» по жилым домам, школам и больницам народных республик Донбасса.

Между тем, представители вооружённых сил ЛДНР заявили, что сразу после визита президента Владимира Зеленского на передовую в Донбассе, резко участились обстрелы с украинской стороны, которые целенаправленно ведутся по жилым домам.

Причём свои миномёты солдаты ВСУ устанавливают также в жилой зоне.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.19

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