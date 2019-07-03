Минобороны Украины заявляет о захвате новых позиций в Донбассе

Министерство обороны «Незалежной» публично признаёт, что украинская армия продолжает нарушать минские договорённости и ведёт боевые действия против ЛДНР, захватывая новые позиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заявление распространено на странице ведомства в Фейсбуке.

«Несмотря на палящее солнце, постоянные обстрелы и непосредственную близость позиций коварного и беспринципного врага, наши хлопцы окапываются и продвигаются лабиринтами окопов вперёд, отвоёвывая клочок за клочком своей земли», – сообщается на странице минобороны Украины.

Напомним, сегодняшние переговоры Трёхконтактной группы в Минске между Киевом и ЛДНР о так называемом «хлебном перемирии» вновь закончились безрезультатно, несмотря на обещание спецпредставителя главы миссии ОБСЕ Мартина Сайдика добиться результата.

Недавно было заявлено, что на линии разграничения в Донбассе противоборствующие стороны приступили к отводу войск на расстояние, предусмотренное минскими договорённостями.

Информацию подтвердили в штабах ВСУ и ЛДНР.

Между тем, по информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут интенсивный и целенаправленный огонь по жилым объектам ЛДНР.

Кроме того, Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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