В ОБСЕ осудили поведение Украины в Донбассе

Работа миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе была заблокирована украинской стороной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель Швейцарии в ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.

Неллен обвинила власти «Незалежной» в том, что украинское командование препятствовало ей и коллеге из Кипра в посещении районов, неконтролируемых Киевом. В результате ОБСЕ не получила объективную картину происходящего в зоне конфликта от европейских парламентариев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу Швейцарии.

«К сожалению, было невозможно получить необходимое разрешение от украинских властей, чтобы получить доступ на территории, которые не контролируются правительством. Этот факт ограничил объем нашей миссии. Мы надеемся, что в скором времени наша ассамблея сможет оценить ситуацию в Донецке и Луганске с положением дел по правам человека. Но пока в полной мере мы этого сделать не могли», – пожаловалась Неллен в своём выступлении на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Напомним, вчера министерство обороны «Незалежной» публично признало, что украинская армия продолжает нарушать минские договорённости и ведёт боевые действия против ЛДНР, захватывая новые позиции.

По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут интенсивный и целенаправленный огонь по жилым объектам ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.07.19

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