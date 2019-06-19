ВСУ обстреляли из тяжелых орудий Донецк на фоне переговоров в Минске

Армия Украины сегодня утром, 19 июня, нанесла массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности было выпущено 110 снарядов, а также 52 мины калибром 120 мм.

Как сообщает «Донецкое агентства новостей» со ссылкой на слова начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, обстрел Петровского района Донецка из тяжелых орудий и минометов вели военнослужащие 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя.

«Особо циничный случай произошел сегодня утром в 4:50. Военный преступник Валерий Гудзь со своими боевиками из 24-й бригады целенаправленно и демонстративно осуществил террор жителей Донецка. Его артиллерия выпустила 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибра 120-мм по Петровскому району Донецка», – заявил Бессонов.

В результате обстрела были повреждены десять жилых домов, здания шахты, бассейна и детской больницы, автомобиль, а также перебиты газопроводы и линия электропередачи. Данные о пострадавших среди мирного населения не поступали. «В этой связи обращаемся к международным организациям с просьбой повлиять на руководство Украины, которое обязано приструнить своих ошалевших от безнаказанности боевиков и доказать стремление к миру реальным выполнением Минских соглашений», – подчеркнул Безсонов.

По мнению представителя Народной милиции, обстрел Донецка ранним утром направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта, которые должны состояться сегодня 19 июня, в Минске. Как сообщили в министерстве иностранных дел ДНР, работу начинают четыре рабочих подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Донецк, Иван Гридин

Донецк. Другие новости 19.06.19

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