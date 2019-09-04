Представитель Киева напал на журналиста ЛНР в зоне конфликта

Украинская сторона не прекращает провокационные действия на КПП «Станица Луганская», где под наблюдением ОБСЕ проходят работы по ремонту моста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) совершил физическое нападение на съёмочную группу ГТРК Луганской народной республики, снимавшей репортаж о ходе работ.

«Непристойное поведение представителей украинской стороны доходит до физического насилия в отношении представителей республиканских СМИ. Вчера представитель украинской стороны в СЦКК проявил агрессию в отношении корреспондента Государственной телерадиокомпании ЛНР, снимавшего репортаж на мосту у Станицы Луганской. Нападавший попытался отобрать камеру у журналиста, схватил его за руку и пытался затащить его на подконтрольную Украине территорию», – сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

К слову, работы по восстановлению моста подрядилась вести украинская компания на деньги Евросоюза. Местные жители жалуются луганским журналистам, что ремонт делается некачественно, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся.

Между тем, украинская сторона вместо того, чтобы поторопить строителей, занимается политическими провокациями и демонстративно вывешивает на нейтральной полосе жёлто-голубые флаги.

«Украина, вывесив флаги на мосту на Станице Луганской, совершила очередную грубую политическую провокацию. Снова мы видим, что вместо того, чтобы ремонтировать и помогать людям, киевские политики предпочитают пиар», – отметил вчера в своём Твиттере глава ЛНР Леонид Пасечник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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