Киев проверил реакцию Луганска на кусок жёлто-голубой материи

Киев воспользовался относительно мирной атмосферой вокруг КПП «Станица Луганская» в связи с работами по ремонту разрушенного моста и демонстративно вывесил украинский флаг на нейтральной полосе.
Другая причина «геройской вылазки» заключается в том, что ранее сапёры ЛНР провели тщательное разминирование территории, чтобы обезопасить строителям восстановление моста.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Луганске нисколько не удивились такому поведению украинцев и безошибочно определили очередную выходку – как дешёвую и грубую политическую провокацию.
«Украина, вывесив флаги на мосту на Станице Луганской, совершила очередную грубую политическую провокацию. Снова мы видим, что вместо того, чтобы ремонтировать и помогать людям, киевские политики предпочитают пиар», – отметил в своём Твиттере глава ЛНР Леонид Пасечник.
Лидер народной республики отметил, что провокация Киева традиционно приурочена к очередной встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Эта провокация направлена на срыв всех мирных усилий республики по улучшению жизни людей и на срыв вполне реальной позитивной повестки завтрашнего заседания контактной группы», – цитирует ТАСС Леонида Пасечника.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 03.09.19
Украинские депутаты согласились сократиться на треть. / В Европе ожидают двукратного скачка цен на газ из-за споров Киева и Москвы. / В Киеве заговорили о неизбежной продаже Крыма России. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»