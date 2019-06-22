Украинцы водили за нос европейского генерала по линии фронта в Донбассе

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано прибыл в зону конфликта в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС» (бывшая АТО).
Украинские военные пытаются убедить европейского визитёра в «присутствии российских войск» в ЛДНР, демонстрируя некие «материальные доказательства».
«Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с политической обстановкой и ситуацией в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.
Напомним, 19 июня переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о так называемом «хлебном перемирии» на время сбора урожая зерновых в зоне АТО закончились безрезультатно.
Об этом заявил спецпредставитель главы миссии ОБСЕ Мартин Сайдик.
«Я надеюсь, что мы о перемирии договоримся в следующий раз», – уверяет он.
Напомним, утром 19 июня армия Украины нанесла массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности было выпущено 110 снарядов, а также 52 мины калибром 120 мм.
По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут целенаправленный огонь по жилым зонам. После инаугурации Зеленского интенсивность огня с украинской стороны только усиливается.
Кроме того, в нарушение минских договорённостей, отдельные подразделения ВСУ занимают участки линии разграничения в так называемой серой зоне.
Как сообщал «Новый День», Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР. Сотрудники телеканалов со всем необходимым оборудованием прибыли на передовую.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 22.06.19
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