Украинцы водили за нос европейского генерала по линии фронта в Донбассе

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано прибыл в зону конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС» (бывшая АТО).

Украинские военные пытаются убедить европейского визитёра в «присутствии российских войск» в ЛДНР, демонстрируя некие «материальные доказательства».

«Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с политической обстановкой и ситуацией в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о так называемом «хлебном перемирии» на время сбора урожая зерновых в зоне АТО закончились безрезультатно.

Об этом заявил спецпредставитель главы миссии ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Я надеюсь, что мы о перемирии договоримся в следующий раз», – уверяет он.

Напомним, утром 19 июня армия Украины нанесла массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности было выпущено 110 снарядов, а также 52 мины калибром 120 мм.

По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут целенаправленный огонь по жилым зонам. После инаугурации Зеленского интенсивность огня с украинской стороны только усиливается.

Кроме того, в нарушение минских договорённостей, отдельные подразделения ВСУ занимают участки линии разграничения в так называемой серой зоне.

Как сообщал «Новый День», Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР. Сотрудники телеканалов со всем необходимым оборудованием прибыли на передовую.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.19

Главу СБУ вызвали в США. / Вашингтон требует от Киева немедленно расследовать действия Украины против Трампа. / В Крыму организатор аттракциона бросил в море 14 человек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»