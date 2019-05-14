В МИД Франции осадили взбунтовавшегося Климкина

Париж призвал Киев не поддаваться эмоциям и чётко соблюдать минские договорённости, не пытаясь увязать их выполнение с ситуациями, которые возникают в ходе дискуссий в Совете Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на официального представителя французского внешнеполитического ведомства сообщает ТАСС.

«Обязательства сторон по выполнению минских соглашений должны соблюдаться, они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы», – подчеркнул источник издания в МИД Франции.

Напомним, ранее глава МИД «Незалежной» Павел Климкин заявил на встрече руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран в Брюсселе, что снятие санкционного давления на Москву в условиях «паспортного наступления» России на Донбасс полностью освобождает Украину от соблюдения мирных минских договорённостей.

Резкое заявление Климкина последовало после предложения представителей ведущих европейских государств отказаться от практики бесконечного продления санкций против России.

«Если вы пойдете на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», – набросился Павел Климкин на европейских коллег.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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