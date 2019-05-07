Поднимем весь мир: Климкин грозит Москве «действенными асимметричными» карами за выдачу паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал «Большую семёрку» и Евросоюз ввести новые санкции против России за выдачу российских паспортов жителям ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в личной колонке издания «Украинская правда».

Сообщается, что обращение было направлено министрам иностранных дел стран Запада.

«И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России», – написал Климкин.

При этом глава МИД Украины уверяет, что все его европейские и американские коллеги уже готовы объединиться с «Незалежной» против России.

Напомним, ранее, «неожиданный и креативный» ответ на раздачу российского гражданства жителям народных республик Донбасса пообещал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.19

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