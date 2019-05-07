Начался прием заявлений на оформление российского гражданства жителям Донбасса

В Донбассе начался прием заявлений на оформление российского гражданства.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Согласно документу, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут подать заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

К заявлению прикладываются документ, удостоверяющий личность, свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении детей, включенных в заявление о приеме в гражданство РФ, документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, о наличии гражданства иностранного государства.

Решение о выдаче российского паспорта должно быть принято в течение 3 месяцев с момента подачи заявления.

29 апреля центр оформления паспортов открылся в Новошахтинске (Ростовская область).

С 6 мая заявления на получение гражданства РФ начали принимать в Луганске. С сегодняшнего дня к приёму заявлений приступили все территориальные подразделения миграционной службы МВД ДНР.

Донецк, Служба информации РИА «Новый День»

Донецк. Другие новости 07.05.19

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