Так надо: Путин предложил Зеленскому не волноваться

У Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя подписанный им указ об упрощённой выдаче российского гражданства жителям ЛДНР.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», – объяснил Путин и добавил, что люди в ЛДНР не могут «передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права».

«Это вопрос чисто гуманитарного характера», – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Согласно документу, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут подать заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

К заявлению прикладываются документ, удостоверяющий личность, свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении детей, включенных в заявление о приеме в гражданство РФ, документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, о наличии гражданства иностранного государства.

Решение о выдаче российского паспорта должно быть принято в течение 3 месяцев с момента подачи заявления.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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