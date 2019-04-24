Путин одним махом добавил 3 млн голосов к своему ядерному электорату

Российский лидер Владимир Путин, подписав сегодня указ об упрощённой выдаче российского гражданства жителям ЛДНР, приобрёл к будущим президентским выборам для кандидата от партии власти дополнительно два или три миллиона избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский, зарегистрированный под «ником» Александр Сергеев.

«Повод прервать обет молчания на страстной неделе уважительный. Трудно оценить это событие по последствиям – не все открыто нашему взгляду, – но уже теперь понятно одно: к предстоящим президентским выборам в рядах российского электората прибавится пара-тройка миллионов избирателей как минимум.

При этом, смею вас заверить, – явка у нас будет самая высокая, а процент голосов за кандидата от партии власти максимальным – даже эти пять лет службы в армии уже приучили нас к жесткой дисциплине», – написал герой донецкого ополчения.

Как сообщал «Новый День», сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Согласно документу, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут подать заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

К заявлению прикладываются документ, удостоверяющий личность, свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении детей, включенных в заявление о приеме в гражданство РФ, документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, о наличии гражданства иностранного государства.

Решение о выдаче российского паспорта должно быть принято в течение 3 месяцев с момента подачи заявления.

Позже Путин заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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