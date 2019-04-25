Небензя готов дать бой за Донбасс в ООН

Российская делегация во главе с её председателем Василием Небензей готовы к словесной дуэли на Совбезе ОНН с Украиной и её западными спонсорами по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя экстренный созыв Украиной заседания Совета безопасности ООН для «обсуждения ситуации на временно окккупированных территориях» Незалежной.

«Пусть выносят, пообсуждаем», – отреагировал на известие президент России.

По словам Путина, жители ЛДНР имеют такое же право, как венгерское, румынское и польское население западной части Украины на получение паспортов приграничных стран.

«У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?.. По поводу выдачи паспортов другими, соседними государствами почему-то не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совета Безопасности ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем!» – заявил президент и добавил, что «люди, проживающие на территориях ЛНР и ДНР, которые чувствуют неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств: родственности, смешанных браков и других соображений... находятся в гораздо более тяжелом положении».

Российский лидер подчеркнул, что попытки Киева привлечь международное сообщество к пустым обвинениям в адрес Москвы – лишь способ уклонения от выполнения минских соглашений.

«Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР, а это ключевые вопросы минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять минские соглашения... Не восстановлено ничего: ни экономические связи, ни финансовые отношения, ничего. И еще и гуманитарные проблемы создаются для людей», – заявил Путин и отдельно подчеркнул, что Россия не намерена спокойно наблюдать за издевательствами Киева над Донбассом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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