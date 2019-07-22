Зеленский боится снять запрет с «Вконтакте» и «Одноклассников»

Новый президет Украины Владимир Зеленский, ранее объявиший тотальную информационную войну России и провозгласивший начало глобального воздействия на сознание граждан постсоветских республик, отказывается отменять блокировку крупнейших российских социальных сетей на Украине.

Блокировка была введёна Петром Порошенко при поддержке Верховной Рады.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о продолжении неукоснительного соблюдения санкционной политики в отношении соцсетей РФ заявил Секретарь совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Данилюк.

Заявление опубликовано пресс-службой СНБО «в связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене блокировки российских социальных сетей на территории Украины».

«В соответствии с Законом Украины «О санкциях», решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкций принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, президента Украины, кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украина.

Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО Украины осуществляет кабинет министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины», – сказано в заявлении главы СНБО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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