Синдром Порошенко: Минкульт Зеленского призвал сохранить запрет на российские СМИ и интернет

Министерство культуры Украины выступило за сохранение блокирования российских социальных сетей, интернет-ресурсов и телеканалов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр культуры «Незалежной» Владимир Бородянский.

«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос украинских журналистов и добавил, что обязательно поставит вопрос о продлении блокировки перед Верховной радой.

«Будем инициировать. Обязательно», – отрезал министр.

Между тем, постоянно говоря об угрозе проникновения «российской пропаганды», Украина сама пытается управлять антикрымской агрессией через российские соцсети.

Об этом заявила проектный менеджер Севастопольского госуниверситета Елена Бродовская.

Сначала отбираются интернет-сообщества по данной тематике, выделяется поток, направленный на Крым и Севастополь. Затем выявляются маркеры – слова, словосочетания, определяющие основу языка общения. Исследователи пришли к выводу, что в данном случае язык по своему содержанию украинский: это видно по темам, контекстам, событиям, устойчивым выражениям.

По словам Бродовской, удалось установить центры общественного мнения – самые крупные группы, которые имеют наибольшее влияние. Вокруг них собираются десятки и даже сотни более мелких групп. При этом центры общественного мнения аффилированы между собой, делают связанные публикации или репосты.

Как сообщал «Новый День», ещё в июле прошлого года президет Украины Владимир Зеленский, ранее объявиший тотальную информационную войну России и провозгласивший начало глобального воздействия на сознание граждан постсоветских республик, отказался отменять блокировку крупнейших российских социальных сетей на Украине.

Блокировка была введёна Петром Порошенко при поддержке Верховной Рады.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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