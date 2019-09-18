Украина организует антикрымскую агрессию через российские соцсети

Украина управляет антикрымской агрессией через российские соцсети. Об этом заявила проектный менеджер Севастопольского госуниверситета Елена Бродовская в рамках Первого форума университетского консорциума исследователей больших данных «Открытые данные – 2019», прошедшего в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемой агрессии в соцсетях, направленной на российский Крым, занимается группа исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Сначала отбираются интернет-сообщества по данной тематике, выделяется поток, направленный на Крым и Севастополь. Затем выявляются маркеры – слова, словосочетания, определяющие основу языка общения. Исследователи пришли к выводу, что в данном случае язык по своему содержанию украинский: это видно по темам, контекстам, событиям, устойчивым выражениям.

По словам Бродовской, удалось установить центры общественного мнения – самые крупные группы, которые имеют наибольшее влияние. Вокруг них собираются десятки и даже сотни более мелких групп. При этом центры общественного мнения аффилированы между собой, делают связанные публикации или репосты.

«Они постоянно будоражат внешнеполитические контексты, стремятся к активным контактам с теми, кто им противонаправлен, стремятся проникнуть туда. Мы понимаем, что это не партизанская война, не самостийные активисты, которые собрались и создают какое-то напряжение в цифровой среде. Мы понимаем, что это организованный украинский внешний поток давления на Крым», – цитирует Бродовскую ТАСС.

Она заявила, что больше всего таких групп в социальной сети «ВКонтакте» и целевой аудиторией является молодежь и подростки как наиболее восприимчивые к таким информационным кампаниям.

Противодействовать информационной агрессии ученые не могут: необходима совместная работа с правоохранительными органами, киберспециалистами и другими структурами, имеющими возможность воздействовать на соцсети с точки зрения права, создавать альтернативные потоки, купировать и нивелировать влияние центров общественного мнения групп.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.09.19

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