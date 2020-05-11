Порошенко потребовал от Зеленского срочно созвать Совбез для противодействия соцсетям РФ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского не допускать повторного проникновения на Украину российских интернет-ресурсов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой призыв Порошенко опубликовал в телеграм-канале.

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад. Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать?... Тогда мы создали законодательную базу и это сделали», – приводит РИА Новости слова Порошенко.

По его мнению, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru «являются пропагандистским инструментом Москвы по ведению гибридной войны против Украины».

Между тем, украинские эксперты отмечают, что и без подсказок от Порошенко команда Зеленского уже предприняла ряд мер по усилению ограничений в отношении российских интернет-ресурсов.

По мнению украинских комментаторов, беспокойство Порошенко вызвано массовой поддержкой украинского народа празднования Дня Победы, несмотря на карантин и запрет советских символов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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