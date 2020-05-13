На Украине ждут, когда Зеленский выполнит ультиматум Порошенко

Совбез Украины и Верховная рада одобрили продление запрета российских социальных сетей и интернет-каналов в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», для вступления запрета в законную силу его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что автором самой идеи и введения запрета в действие является экс-президент Украины Пётр Порошенко.

На днях Порошенко в ультимативной форме потребовал от Зеленского продлить запрет.

«Требую от президента Зеленского немедленно продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад. Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать?... Тогда мы создали законодательную базу и это сделали», – указал Порошенко.

По его мнению, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru «являются пропагандистским инструментом Москвы по ведению гибридной войны против Украины».

Украинские блогеры уже иронизируют над ситуацией, в которую угодил Зеленский. С одной стороны, пойти против русофобской политической элиты, в том числе и против своей партии, он не посмеет. С другой стороны, – фактическое выполнение приказа Порошенко ставит его в глупое положение перед избирателями, которые голосовали за отмену националистической цензуры на выборах президента.

Кроме того, в сети сохранились высказывания Владимира Зеленского, в которых он лично критиковал решение Порошенко о запрете российских интернет-ресурсов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.20

Крымское эхо: Украина столкнулась с глобальным дефицитом воды. / В Севастополе сотрудник ГИБДД покалечил двух детей. / Козак прибыл спецбортом в Берлин – обсуждать ситуацию в Донбассе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»