С цветами и песнями: украинцы отметили 9 мая массовым паломничеством к памятникам

Украинская власть и народ страны по-разному отнеслись к Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Если президент Зеленский всячески избегал упоминания роли СССР в победе над нацизмом, то миллионы простых украинцев, несмотря на карантин и запреты советской символики, массово потянулись к монументам победы в городах и сёлах – с песнями военных лет и цветами.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в праздновании Дня Победы приняли участие жители сёл и всех крупных городов Украины.
На подходах к монументам воинской славы дежурили с портретами гитлеровских пособников немногочисленные группы националистов, которые пытались помешать празднованию и провоцировали людей, выкрикивая нацистские лозунги.
В Одессе местные жители прибегли к уловке, чтобы обойти запрет на георгиевскую ленточку. Они наносили на полоску ткани названия цветов ленты – «Чёрный» и «Оранжевый».
Одесса. Фото: «Страна.УА»
Киев. Фото: «ПолитНавигатор».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 10.05.20
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