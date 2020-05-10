С цветами и песнями: украинцы отметили 9 мая массовым паломничеством к памятникам

Украинская власть и народ страны по-разному отнеслись к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Если президент Зеленский всячески избегал упоминания роли СССР в победе над нацизмом, то миллионы простых украинцев, несмотря на карантин и запреты советской символики, массово потянулись к монументам победы в городах и сёлах – с песнями военных лет и цветами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в праздновании Дня Победы приняли участие жители сёл и всех крупных городов Украины.

На подходах к монументам воинской славы дежурили с портретами гитлеровских пособников немногочисленные группы националистов, которые пытались помешать празднованию и провоцировали людей, выкрикивая нацистские лозунги.

В Одессе местные жители прибегли к уловке, чтобы обойти запрет на георгиевскую ленточку. Они наносили на полоску ткани названия цветов ленты – «Чёрный» и «Оранжевый».

Одесса. Фото: «Страна.УА»

Киев. Фото: «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.05.20

«Наказать всех!» Крымские медики жалуются на копеечные доплаты за работу с коронавирусом. / В Крыму образовались три новых очага COVID-19. / У вернувшихся из-за границы крымчан подтвержден коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»