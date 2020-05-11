Сталинградская битва и освобождение Праги стали лидерами украинского телеэфира 9 мая

Абсолютным лидером украинского телеэфира и интернета с рекордной суточной аудиторией стал телеканал «Интер», организовавший он-лайн марш «Марафон Победы», во время которого демонстрировалось множество посвящённых 9 мая программ и телефильмов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой телеканала.

Сообщается, что праздничный телеэфир посмотрели около 12 миллионов украинцев.

Наиболее популярными стали программы о Сталинградской битве, об освобождении Праги, о партизанском отряде Сидора Ковпака, рассказы о бойцах Красной Армии, о зверствах фашистов в концентрационных лагерях, а также отдельные сюжеты об украинских героях войны – как гражданских, так и военных.

Отмечается, что впервые молодёжная аудитория телеканала 18+, смотревшая праздничный концерт «Победа. Одна на всех», составила 20,4%, превысив показатели прошлого года.

Как сообщал «Новый День», украинская власть и народ страны по-разному отнеслись к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Если президент Зеленский всячески избегал упоминания роли СССР в победе над нацизмом, то миллионы простых украинцев, несмотря на карантин и запреты советской символики, массово потянулись к монументам победы в городах и сёлах – с песнями военных лет и цветами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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