Киев угрожает туристическим бойкотом Турции за песню «Катюша»

Посол Украины в Турции Андрей Сыбиха опубликовал гневный пост в твиттере, обвинив власти курортной Алании в оскорблении украинских туристов советскими песнями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский дипломат пригрозил турецким властям сокращением турпотока из «Незалежной».

Сыбихе не понравилось, что в Алании накануне курортного сезона решили поздравить жителей стран СНГ с Днём Победы и пустили по городу украшенный праздничной символикой автобус, откуда на всю округу звучали песни Великой отечественной войны.

Особое раздражение украинского посла вызвала легендарная песня «Катюша».

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Алании были введены в заблуждение.... Украинские туристы больше не нужны?», – приводит слова Сыбихи «Комсомольская правда».

Посол Украины добавил, что власти Алании проявили «неуважение к чувствам миллионов украинцев».

Между тем, 9 мая на Украине миллионы простых граждан, несмотря на карантин и запреты советской символики, массово потянулись к монументам победы в городах и сёлах – с песнями военных лет и цветами.

Кроме того, абсолютным лидером украинского телеэфира и интернета с рекордной суточной аудиторией стал телеканал «Интер», организовавший он-лайн марш «Марафон Победы», во время которого демонстрировалось множество посвящённых 9 мая программ и телефильмов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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