Нечего туда шастать! Украинским студентам и преподавателям закрыли доступ в Рунет

Образовательным учреждениям Украины запретили пользоваться доменным зонам «.ru» и «.ру». Соответствующее распоряжение исходит от Минобразования страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, запрет касается высших учебных заведений.

Предполагается, что подобным образом удастся не допустить причинения «вреда интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ будет предоставляться по особому распоряжению определенному кругу сотрудников.

Это не первая попытка закрыть украинцам доступ в Рунет. Еще в 2015 году спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал украинских пользователей сайтов в доменной зоне «.ru» уйти из нее по политическим соображениям. Поскольку на призыв мало кто откликнулся, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции сроком на три года в отношении компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Таким образом власти Украины решили «давить на Россию». Специалисты сразу заявили, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» входят в пятерку самых популярных интернет-ресурсов на Украине, и полностью заблокировать их не получится: пользователи легко обойдут запреты с помощью VPN-сервисов и браузеров типа Tor, The Pirate и Epic.

Они оказались правы: по статистике «Factrum Group Украина» (на отчеты именно этой компании ссылается национальная интернет-ассоциация, отмечают «Ведомости»), на Украине сейчас 21,6 млн активных пользователей Интернета (64,8% жителей). Из них в июле социальной сетью «В контакте» пользовались хотя бы раз в месяц 35%, «Яндексом» – 33%, Mail.ru – 30%, «Одноклассниками» – 22%. В целом, украинцы составляют около 13% всей аудитории Рунета, в русской зоне Мировой паутины оно проводят около 40% своего времени в Интернете.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.12.17

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