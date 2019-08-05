Советник Зеленского назвал «ВКонтакте» спецоперацией России против Украины

Кабинет президента Украины будет рекомендовать продлить санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» за «негативное влияние на украинцев».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента «Незалежной» Михаил Федоров.

«Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с «Одноклассников» и «ВКонтакте», потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев», – объявил Федоров и добавил, что будет настаивать на продлении запрета.

«Я бы рекомендовал. К сожалению, «ВКонтакте» стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно», – отрезал советник Зеленского.

Между тем, сам президент Украины призвал к информационной войне против РФ и поручил организовать русскоязычный пропагандистский телеканал, вещающий на Крым, территорию ЛДНР и Россию.

Напомним, запрет российских соцсетей на Украине был введён указом предыдущего президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

Кроме того, Порошенко ввёл на три года санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и «Mail.Ru Group».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.08.19

Партия Зеленского признала возвращение России в ПАСЕ. / Севастополь вошел в тройку регионов с самим низкими темпами субсидирования агропромышленного сектора. / Украинские нацистские батальоны отправят на Ближний Восток и в Африку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»